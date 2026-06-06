В Китае похитили и съели собаку-блогера с более чем 1,5 млн подписчиков

В Великобритании собака около двух месяцев прожила в доме вместе с телом умершего хозяина и частично его съела. Об этом рассказал мужчина, который приехал убирать дом. Первый же заказ оказался на отдалённой ферме, и картина была ужасной. Он признался, что согласился на такую работу ради высокого заработка, но первый случай стал для него тяжёлым ударом по психике.