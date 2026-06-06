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В Нижнем Новгороде прокуратура потребовала парковочные места для инвалидов

В Сормовском районе Нижнего Новгорода прокуратура проверила соблюдение законодательства о социальной защите инвалидов и выявила нарушения.

В Сормовском районе Нижнего Новгорода прокуратура проверила соблюдение законодательства о социальной защите инвалидов и выявила нарушения. Об этом рассказала пресс-служба надзорного ведомства.

Оказалось, что парковочные места возле торгового центра на улице Коминтерна не соответствовали требованиям государственных стандартов. В частности, здесь не было знаков, обозначающих территории для транспорта людей с ограниченными возможностями здоровья.

«В результате принятых мер прокуратуры района установлены знаки, разметка приведена в соответствие», — написала пресс-служба прокуратуры Нижегородской области.