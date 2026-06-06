Над Ленобластью сбили 141 БПЛА: обломки упали в трех районах

Число беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), уничтоженных в небе над Ленинградской областью, возросло до 141. Об этом 6 июня проинформировал губернатор региона Александр Дрозденко.
«Зафиксировано падение обломков в Лужском, Волосовском и Ломоносовском районах Ленинградской области. В настоящее время силами и средствами Минобороны ликвидируется возгорание недалеко от поселка Большая Ижора. Мной принято решение о создании временного оперативного штаба для реагирования и контроля ситуации. Все службы ГО и ЧС приведены в состояние повышенной готовности», — заявил он.
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