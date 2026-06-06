Дрозденко: Число сбитых над Ленобластью БПЛА достигло 141

Число беспилотников, уничтоженных над территорией Ленинградской области, достигло 141. Об этом в субботу, 6 июня, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.
— Над Ленинградской областью сбит 141 БПЛА. Боевая работа продолжается, — написал он в МАКС.
Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что город утром в субботу, 6 июня, подвергся атаке беспилотников. По его словам, в регионе были задействованы средства противовоздушной обороны. Глава города также призвал жителей соблюдать меры предосторожности и предупредил о возможных перебоях в работе мобильного интернета.
До этого стало известно, что пять человек погибли в результате атаки беспилотников на танкер и два сухогруза в Таганрогском заливе Краснодарского края. По предварительным данным, удар был нанесен около 05:00 5 июня.