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Жителя Арзамаса подозревают в убийстве на почве ревности

Правоохранители арестовали 51-летнего ранее судимого жителя Арзамаса. Мужчину обвиняют в убийстве.

Правоохранители арестовали 51-летнего ранее судимого жителя Арзамаса. Мужчину обвиняют в убийстве. Об этом рассказала пресс-служба СУ СКР по Нижегородской области.

Преступление было совершено 4 июня на улице Ступина. Следствие полагает, что фигурант на почве ревности несколько раз ударил 39-летнего потерпевшего ножом в грудь. Жертва умерла на месте.

В отношении горожанина возбуждено уголовно дело. В ближайшее время мужчине изберут меру пресечения.

«В настоящее время следователем СК России проводится комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, а также причин и условий, этому способствовавших», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.