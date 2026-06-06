Жителя Арзамаса подозревают в убийстве на почве ревности

Правоохранители арестовали 51-летнего ранее судимого жителя Арзамаса. Мужчину обвиняют в убийстве. Об этом рассказала пресс-служба СУ СКР по Нижегородской области.
Преступление было совершено 4 июня на улице Ступина. Следствие полагает, что фигурант на почве ревности несколько раз ударил 39-летнего потерпевшего ножом в грудь. Жертва умерла на месте.
В отношении горожанина возбуждено уголовно дело. В ближайшее время мужчине изберут меру пресечения.
«В настоящее время следователем СК России проводится комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, а также причин и условий, этому способствовавших», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.