Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пароли в чужих руках: МВД дало россияном пошаговую инструкцию на случай взлома

Если ваши личные данные попали к чужим людям, нужно срочно сменить пароли от всех важных сервисов, проверить свой аккаунт на «Госуслугах» и посмотреть историю входов в него. Об этом РИА «Новости» рассказали в пресс-службе МВД.

«Если персональные данные попали к посторонним, следует сменить пароли от всех критически важных сервисов, проверить учётную запись на портале “Госуслуги” и историю входов в неё, а при подозрениях на компрометацию — заблокировать банковские карты и уведомить банк о риске мошенничества», — рассказали в пресс-службе.

Также там посоветовали сохранить все ссылки, скриншоты и другие доказательства, а затем потребовать от администрации сайта удалить вашу информацию.

Ранее сообщалось, что если банки и операторы связи не выполнят требования по борьбе с мошенниками, то будут обязаны полностью возместить убытки пострадавшим. Но это не значит, что вся ответственность снимается с самого клиента. Если организация соблюла все правила, а человек всё равно добровольно перевёл деньги преступникам, то возмещать ничего не будут.

Важнейшие новости о социальных проектах, традициях и повседневной жизни — в разделе «Общество» на Life.ru.