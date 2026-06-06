Пароли в чужих руках: МВД дало россияном пошаговую инструкцию на случай взлома

«Если персональные данные попали к посторонним, следует сменить пароли от всех критически важных сервисов, проверить учётную запись на портале “Госуслуги” и историю входов в неё, а при подозрениях на компрометацию — заблокировать банковские карты и уведомить банк о риске мошенничества», — рассказали в пресс-службе.
Также там посоветовали сохранить все ссылки, скриншоты и другие доказательства, а затем потребовать от администрации сайта удалить вашу информацию.
Ранее сообщалось, что если банки и операторы связи не выполнят требования по борьбе с мошенниками, то будут обязаны полностью возместить убытки пострадавшим. Но это не значит, что вся ответственность снимается с самого клиента. Если организация соблюла все правила, а человек всё равно добровольно перевёл деньги преступникам, то возмещать ничего не будут.
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