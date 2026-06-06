Пароли в чужих руках: МВД дало россияном пошаговую инструкцию на случай взлома

Ранее сообщалось, что если банки и операторы связи не выполнят требования по борьбе с мошенниками, то будут обязаны полностью возместить убытки пострадавшим. Но это не значит, что вся ответственность снимается с самого клиента. Если организация соблюла все правила, а человек всё равно добровольно перевёл деньги преступникам, то возмещать ничего не будут.