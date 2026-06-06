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На Тюменском НПЗ произошел пожар из-за нарушения технологического процесса

На НПЗ в Тюмени произошло возгорание установки системы очистки.

Источник: Комсомольская правда

На Тюменском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) произошел пожар. Об этом в субботу, 6 июня, сообщил информационный центр правительства региона.

Возгорание началось на одной из установок систем очистки. Причина — нарушение технологического процесса. Власти подчеркнули, что информация об атаке беспилотных летательных аппаратов не соответствует действительности.

Ранее в Подмосковье произошел пожар, в результате которого погиб человек. Взрыв газового баллона прогремел на территории пожарной части в Пушкино в четверг, 4 июня. 60-летний местный житель скончался на месте.