На Тюменском НПЗ произошёл пожар

Ранее сообщалось, что на Ильском нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае полностью потушили пожар. Возгорание вспыхнуло в результате ночной атаки украинских беспилотников. Жертв и пострадавших нет. В ликвидации пожара участвовали 159 человек и 47 единиц техники.