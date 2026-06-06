В Тюменской области ликвидируют пожар на НПЗ

«Продолжается ликвидация пожара на Тюменском нефтеперерабатывающем заводе. Возгорание произошло на одной из установок систем очистки вследствие нарушения технологического процесса. На месте работают пожарные расчеты», — указано в сообщении.
Пожару присвоен высокий уровень опасности, так как он возник на территории промышленного предприятия. Отмечается, что информация о том, что огонь возник из-за атаки БПЛА, не соответствует действительности.
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