Двое погибли в столкновении выехавшего на встречку Jac и «ВАЗ» на Гомельщине

В Гомельской области два человека погибли в аварии, которая случилась вечером в пятницу, 5 июня 2026 года. Как сообщили в МВД, ДТП произошло около 18.20 на трассе Буда-Кошелево — Пытьковка.
По предварительной информации, 27-летний мужчина, который управляли автомобилем Jac, отвлекся от управления и выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с «ВАЗ».
В последнем находилось два человека: 55-летний водитель и 53-летний пассажир. Они погибли на месте аварии.
Ранее мы писали о том, что синоптики предупредили белорусов о сильных ливнях и шквалистом ветре, которые ожидаются в республике в субботу, 6 июня 2026 года (здесь прогноз погоды).