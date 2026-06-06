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Двое погибли в столкновении выехавшего на встречку Jac и «ВАЗ» на Гомельщине

В Гомельской области в результате ДТП погибли два человека.

Источник: Комсомольская правда

В Гомельской области два человека погибли в аварии, которая случилась вечером в пятницу, 5 июня 2026 года. Как сообщили в МВД, ДТП произошло около 18.20 на трассе Буда-Кошелево — Пытьковка.

По предварительной информации, 27-летний мужчина, который управляли автомобилем Jac, отвлекся от управления и выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с «ВАЗ».

В последнем находилось два человека: 55-летний водитель и 53-летний пассажир. Они погибли на месте аварии.

Ранее мы писали о том, что синоптики предупредили белорусов о сильных ливнях и шквалистом ветре, которые ожидаются в республике в субботу, 6 июня 2026 года (здесь прогноз погоды).