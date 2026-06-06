МЧС: Двое рабочих оказались под завалами после обвала грунта в Набережных Челнах

В Набережных Челнах во время проведения земляных работ произошел обвал грунта. В результате происшествия под завалами оказались двое рабочих. Об этом в субботу, 6 июня, сообщили в главном управлении МЧС по региону.
Одного из мужчин удалось вытащить очевидцам еще до прибытия экстренных служб. Второго пострадавшего спасли сотрудники пожарно-спасательной части и спасатели поисково-спасательного отряда.
Инцидент произошел на проспекте Яшьлек. После проведения спасательной операции обоих рабочих передали медикам.
Пострадавшие были госпитализированы. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, передает канал МЧС в МАКС.
В Селемджинском районе Амурской области произошло обрушение горных пород в неэксплуатируемой штольне, которая находится в районе поселка Токур. Специалисты экстренных служб достали из-под обломков тела двух погибших. Один пострадавший смог выбраться самостоятельно.