Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МЧС: Двое рабочих оказались под завалами после обвала грунта в Набережных Челнах

В Набережных Челнах во время проведения земляных работ произошел обвал грунта. В результате происшествия под завалами оказались двое рабочих. Об этом в субботу, 6 июня, сообщили в главном управлении МЧС по региону.

В Набережных Челнах во время проведения земляных работ произошел обвал грунта. В результате происшествия под завалами оказались двое рабочих. Об этом в субботу, 6 июня, сообщили в главном управлении МЧС по региону.

Одного из мужчин удалось вытащить очевидцам еще до прибытия экстренных служб. Второго пострадавшего спасли сотрудники пожарно-спасательной части и спасатели поисково-спасательного отряда.

Инцидент произошел на проспекте Яшьлек. После проведения спасательной операции обоих рабочих передали медикам.

Пострадавшие были госпитализированы. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, передает канал МЧС в МАКС.

В Селемджинском районе Амурской области произошло обрушение горных пород в неэксплуатируемой штольне, которая находится в районе поселка Токур. Специалисты экстренных служб достали из-под обломков тела двух погибших. Один пострадавший смог выбраться самостоятельно.

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше