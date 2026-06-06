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Число уничтоженных БПЛА в Ленинградской области выросло до 141

В Ленинградской области продолжают отражать массированную атаку дронов ВСУ.

Источник: Комсомольская правда

Число сбитых в Ленинградской области дронов ВСУ ночью 6 июня выросло до 141. Об этом в своем канале на платформе «Макс» сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

«Зафиксировано падение обломков в Лужском, Волосовском и Ломоносовском районах Ленинградской области», — написал Дрозденко.

Несмотря на то, что отражение налета беспилотников противника продолжается, уже начата оценка возможного ущерба, добавил губернатор.

Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что утром в субботу город подвергся масштабной атаке беспилотных летательных аппаратов военного назначения. Работают средства противовоздушной обороны (ПВО).

Утром 6 июня губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что количество уничтоженных над регионом беспилотных летательных аппаратов достигло 72.

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