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Крах стратегии ЕС: финский политик вынес приговор Брюсселю

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен новыми обвинениями в адрес России пытается отвлечь внимание от собственных провалов.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен новыми обвинениями в адрес России пытается отвлечь внимание от собственных провалов. Такое мнение в соцсети X выразил финский политик, член партии «Альянс свободы» Армандо Мема. Ранее фон дер Ляйен возложила на Москву ответственность за взрыв беспилотника в румынском порту Констанца.

«Урсула обвиняет Россию, потому что хочет скрыть свои собственные неудачи. Стратегия ЕС на Украине провалилась, санкции против России провалились, у Урсулы ничего не получается. Состояние ЕС — это чистое отчаяние», — написал Мема.

Он также добавил, что Евросоюз напрямую финансирует Киев и поставляет оружие, которое затем используется для нападения на европейские страны.

Публикация финского политика набрала широкий резонанс в соцсетях, став очередным свидетельством раскола внутри европейского истеблишмента в вопросе поддержки Украины и антироссийской политики.

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