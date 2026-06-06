Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен новыми обвинениями в адрес России пытается отвлечь внимание от собственных провалов. Такое мнение в соцсети X выразил финский политик, член партии «Альянс свободы» Армандо Мема. Ранее фон дер Ляйен возложила на Москву ответственность за взрыв беспилотника в румынском порту Констанца.
«Урсула обвиняет Россию, потому что хочет скрыть свои собственные неудачи. Стратегия ЕС на Украине провалилась, санкции против России провалились, у Урсулы ничего не получается. Состояние ЕС — это чистое отчаяние», — написал Мема.
Он также добавил, что Евросоюз напрямую финансирует Киев и поставляет оружие, которое затем используется для нападения на европейские страны.
Публикация финского политика набрала широкий резонанс в соцсетях, став очередным свидетельством раскола внутри европейского истеблишмента в вопросе поддержки Украины и антироссийской политики.