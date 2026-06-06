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Мужчина погиб при налёте дронов ВСУ в Тверской области

В Тверской области за ночь уничтожили пять беспилотников. Об этом сообщил врио губернатора Виталий Королёв.

По его словам, в Ржевском округе обломки одного из БПЛА упали на движущийся автомобиль. В результате погиб водитель — мужчина.

В Нелидовском округе фрагменты дрона частично повредили окна здания почты и двухэтажного жилого дома. Люди там не пострадали, ремонтные работы поручено начать немедленно.

В Жарковском округе обломок беспилотника упал на площадку возле жилого дома. Пострадавших нет, повреждённые окна должны восстановить в ближайшее время. На местах работают спецслужбы. Территории осмотрены на безопасность, родственникам погибшего пообещали оказать необходимую поддержку.

За прошедшую ночь расчёты ПВО перехватили и уничтожили 376 дронов Вооружённых сил Украины (ВСУ) над регионами России. А утром 6 июня Санкт-Петербург подвергается масштабной атаке БПЛА ВСУ.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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