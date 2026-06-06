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В Тверской области при падении БПЛА на автомобиль погиб мужчина

Губернатор Тверской области Виталий Королев сообщил о трагическом инциденте в Ржевском округе.

Источник: РИА "Новости"

Глава Тверской области Виталий Королев сообщил о гибели мужчины в результате падения обломков вражеского беспилотного летательного аппарата на движущийся автомобиль. Инцидент произошел в Ржевском округе.

«Над территорией нашего региона за прошедшую ночь уничтожено 5 вражеских беспилотников. В результате падения обломков БПЛА на движущийся автомобиль в Ржевском округе погиб водитель — мужчина», — написал он в «Максе».

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