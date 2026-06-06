В Тверской области при падении БПЛА на автомобиль погиб мужчина

Глава Тверской области Виталий Королев сообщил о гибели мужчины в результате падения обломков вражеского беспилотного летательного аппарата на движущийся автомобиль. Инцидент произошел в Ржевском округе.
«Над территорией нашего региона за прошедшую ночь уничтожено 5 вражеских беспилотников. В результате падения обломков БПЛА на движущийся автомобиль в Ржевском округе погиб водитель — мужчина», — написал он в «Максе».
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