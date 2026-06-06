В Тверской области обломки дрона убили водителя в машине

В Тверской области жертвой падения обломков украинского беспилотника стал водитель легкового автомобиля. Трагедия произошла в Ржевском округе, когда фрагменты сбитого дрона попали в движущуюся машину. В результате мужчина, находившийся за рулем, погиб. Об этом сообщил глава региона Виталий Королев в своем телеграм-канале.
«Над территорией нашего региона за прошедшую ночь уничтожено 5 вражеских беспилотников. В результате падения обломков БПЛА на движущийся автомобиль в Ржевском округе погиб водитель — мужчина», — написал Королев.
Всего за ночь средствами ПВО было сбито пять украинских дронов. Сейчас на месте происшествия работают оперативные службы, обстоятельства уточняются. Над регионами РФ сбито 376 БПЛА.