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В Тверской области обломки дрона убили водителя в машине

В Тверской области жертвой падения обломков украинского беспилотника стал водитель легкового автомобиля.

В Тверской области жертвой падения обломков украинского беспилотника стал водитель легкового автомобиля. Трагедия произошла в Ржевском округе, когда фрагменты сбитого дрона попали в движущуюся машину. В результате мужчина, находившийся за рулем, погиб. Об этом сообщил глава региона Виталий Королев в своем телеграм-канале.

«Над территорией нашего региона за прошедшую ночь уничтожено 5 вражеских беспилотников. В результате падения обломков БПЛА на движущийся автомобиль в Ржевском округе погиб водитель — мужчина», — написал Королев.

Всего за ночь средствами ПВО было сбито пять украинских дронов. Сейчас на месте происшествия работают оперативные службы, обстоятельства уточняются. Над регионами РФ сбито 376 БПЛА.

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