Мужчина погиб при падении обломков дрона на машину в Тверской области

В Тверской области в результате падения обломков беспилотного летательного аппарата на автомобиль погиб мужчина. Об этом в субботу, 6 июня, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Виталий Королев.
Ранее сообщалось, что в Белгородской области в результате атак украинских беспилотников погиб один человек, еще один получил ранения.
По данным Минобороны РФ, российские средства противовоздушной обороны за ночь сбили 376 украинских дронов над 15 регионами России, а также над акваториями Азовского и Черного морей и над Республикой Абхазия.
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Абхазия: от древнего царства до независимости — история, факты и современный статус
Абхазия — регион на черноморском побережье Кавказа с богатой историей и сложным политическим статусом. Это частично признанное государство, независимость которого признают только пять стран ООН (Россия, Венесуэла, Сирия, Никарагуа и Науру), а также частично признанная Южная Осетия и непризнанное Приднестровье. Вануату и Тувалу — отозвали решение о признании независимости Абхазии. Тем не менее, здесь уже сложилась полноценная государственная система — со своим правительством и политическими институтами. Рассказываем, где находится Абхазия, и как она устроена.Читать дальше