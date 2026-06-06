В Ростовской области перед судом предстанет серийный автомобильный вор

Полицейские из Таганрога Ростовской области доказали причастность 28-летнего ранее судимого жителя Матвеево-Курганского района к серии краж из автомобилей. По версии оперативников, мужчина вскрывал машины и похищал аккумуляторы, инструменты, музыкальную аппаратуру и другие ценные вещи, которые затем сдавал в комиссионные магазины.