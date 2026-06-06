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После атаки БПЛА в Усть-Лабинске эвакуировали 60 человек из ближайших домов

Эвакуацию провели в Усть-Лабинске после атаки БПЛА.

Рано утром в субботу, 6 июня, Усть-Лабинский район подвергся атаке беспилотных летательных аппаратов. В результате падения обломков БПЛА вспыхнул мощный пожар на территории ОАО «Полтавская нефтебаза». Из-за угрозы распространения огня спасатели экстренно эвакуировали жителей соседних домов.

По информации Единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) города, сообщение о возгорании поступило в предрассветные часы. Площадь пожара на территории нефтебазы стремительно выросла и на данный момент составляет около 5 000 квадратных метров. По предварительным данным, пострадавших в результате ЧП нет.

«Из-за атаки БПЛА произошло возгорание на территории нефтебазы. Из ближайших домов на безопасное расстояние эвакуировали 60 человек. В зданиях повреждено остекление», — сообщили в оперштабе.

Сейчас на месте происшествия развернута масштабная спасательная операция. Для ликвидации пламени привлечена крупная группировка сил и средств единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

«К тушению пожара привлекают 167 человек и 54 единицы техники, в том числе от МЧС России», — добавили в оперштабе региона.

Для оперативного руководства ликвидацией последствий атаки и координации действий всех служб непосредственно в Усть-Лабинске развернут оперативный штаб. Он находится на перекрестке улиц Тельмана и Народной. Местных жителей просят сохранять спокойствие, не приближаться к зоне задымления и следовать указаниям сотрудников МЧС и полиции.

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