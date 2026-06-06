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На Кубани после атаки БПЛА начался пожар на нефтебазе, эвакуированы 60 человек

В Краснодарском крае после атаки БПЛА начался пожар на нефтебазе.

Источник: Комсомольская правда

В Усть-Лабинске на Кубани из-за атаки БПЛА произошло возгорание на территории нефтебазы. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

Отмечается, что оперативные службы экстренно эвакуировали из близлежащих к базе домов около 60 человек.

Ранее губернатор региона Александр Дрозденко сообщил, что ВСУ массированно атакуют Ленинградскую область. Силы противовоздушной обороны России ликвидировали 72 украинских беспилотных летательных аппарата. Позже число сбитых беспилотников противника увеличилось до 141.

До этого губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что утром в субботу город подвергся масштабной атаке беспилотных летательных аппаратов военного назначения. Работают средства противовоздушной обороны (ПВО).

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