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Нефтебаза загорелась в кубанском Усть-Лабинске после атаки БПЛА

В Усть-Лабинске из-за атаки БПЛА загорелась нефтебаза. Пострадавших нет, сообщил оперштаб Краснодарского края.

В Усть-Лабинске из-за атаки БПЛА загорелась нефтебаза. Пострадавших нет, сообщил оперштаб Краснодарского края.

Из ближайших домов на безопасное расстояние эвакуировали 60 человек. В зданиях повреждено остекление. В тушении пожара задействованы 167 человек и 54 единицы техники.

В регионе уже несколько раз загорались нефтебазы после атак беспилотников. В предыдущий раз в конце мая произошло возгорание на территории перевалочной нефтебазы в Армавире, также обошлось без жертв.

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