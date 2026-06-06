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На Кубани после атаки БПЛА загорелась нефтебаза

В Усть-Лабинске Краснодарского края произошло возгорание на территории нефтебазы в результате атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Пострадавших нет, сообщает оперативный штаб региона.

Источник: РИА "Новости"

«В Усть-Лабинске из-за атаки БПЛА произошло возгорание на территории нефтебазы. По предварительной информации, пострадавших нет», — говорится в сообщении.

Как уточняется, из ближайших жилых домов на безопасное расстояние эвакуированы 60 человек. В зданиях зафиксированы повреждения остекления.

К ликвидации пожара привлечены 167 человек и 54 единицы техники, в том числе от МЧС России.

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