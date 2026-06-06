На Кубани после атаки БПЛА загорелась нефтебаза

«В Усть-Лабинске из-за атаки БПЛА произошло возгорание на территории нефтебазы. По предварительной информации, пострадавших нет», — говорится в сообщении.
Как уточняется, из ближайших жилых домов на безопасное расстояние эвакуированы 60 человек. В зданиях зафиксированы повреждения остекления.
К ликвидации пожара привлечены 167 человек и 54 единицы техники, в том числе от МЧС России.
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