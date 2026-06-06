В Невьянском районе в ДТП попали «ГАЗель», Matiz и трактор дорожных служб

Как сообщили в свердловской Госавтоинспекции, ДТП произошло на 283-м км трассы «Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов». По предварительным данным, водитель автомобиля «ГАЗель» не снизил скорость и нарушил дистанцию до впереди идущего Matiz. После удара малолитражку отбросило вперед, где она столкнулась с «Ладой Гранта», после чего выехала на обочину и столкнулась с трактором дорожных служб.