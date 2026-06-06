Подростка из Ростова подозревают в мошенничестве на семь миллионов

В Кировском районе Ростова по подозрению в крупном мошенничестве задержали 17-летнего местного жителя, сообщили в Донском следкоме. По версии следствия, в марте этого года он выступил в роли так называемого курьера.
Его сообщники под разными предлогами, представляясь сотрудниками госорганов, выманивали у людей крупные суммы, а юный ростовчанин приходил к горожанам за деньгами.
— В результате противоправных действий потерпевшим причинен ущерб на общую сумму 7 млн рублей. В одном из эпизодов обвиняемый лично получил от потерпевшей пакет с деньгами, после чего был задержан, — рассказали в СУ СК по Ростовской области.
В отношении подростка возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».
Если в суде вину ростовчанина признают, он может сесть в тюрьму на срок до десяти лет.
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