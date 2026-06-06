Экс-директор мясокомбината в Брестской области сел в тюрьму на пять лет

Ранее мы писали о том, что синоптики предупредили белорусов о сильных ливнях в субботу, 6 июня 2026 года (все детали и подробности — вот тут). А еще мы рассказывали о том, что подготовила небесная канцелярия для Беларуси до 10 июня (спойлер: будет достаточно тепло и комфортно, но есть нюанс).