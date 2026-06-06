Экс-директор мясокомбината в Брестской области сел в тюрьму на пять лет

Экс-директор одного из мясокомбинатов Брестской области приговорен, как передает БелТА, к 5 годам колонии усиленного режима за взяточничество. Как мы писали ранее, в ходе следствия было установлено, что глава мясокомбината с апреля 2024 года по апрель 2025 года получил в несколько этапов свыше 8800 евро во время служебных командировок в Минск и Москву.
Взятки ему передавал руководитель частной компании, чтобы обеспечить заключение договоров на поставки госпредприятию пищевых добавок, а также организацию своевременных и полных по ним расчетов. Кроме того, коррупционеры условились о долгосрочном «сотрудничестве». Деньги при этом передавались в номерах гостиниц и ресторанах.
В ходе судебного заседания обвиняемые признали свою вину в полном объеме, выразили чистосердечное раскаяние. Помимо этого, экс-директор государственного мясокомбината полностью возместил доход, полученный преступным путем.
Суд приговорил бывшего директора к пяти годам колонии усиленного режима, а также назначил штраф в размере 5 тысяч базовых величин, по состоянию на 6 июня 2026 года это 225 тысяч белорусских рублей. Взяткодатель приговорен в 2 годам 6 месяцам без направления в исправительное учреждение открытого типа. Помимо этого, ему назначен штраф — 1 тысяча базовых, то есть BYN 450 тысяч.
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