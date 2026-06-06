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В Самаре на просеке сбили женщину, стоявшую на дороге

В Самаре пешеход пострадала под колесами иномарки 5 июня.

Источник: Комсомольская правда

В Самаре в пятницу, 5 июня, в Кировском районе произошло ДТП. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области, авария случилась у дома № 118 по улице 9-я Просека.

Женщина за рулем автомобиля Volkswagen Tiguan наехала на пешехода. Пострадавшей оказалась 54-летняя женщина. В момент наезда она находилась на проезжей части, но дорогу не переходила.

С места происшествия пострадавшую доставили в больницу. После осмотра врачи назначили ей амбулаторное лечение. Обстоятельства ДТП выясняют сотрудники Госавтоинспекции.