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В Ростовской области во время рейдов выявили сотни нелегалов

В Ростовской области 104 человека получили запрет на въезд в страну.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове, в Аксайском и в Семикаракорском районах прошла операция «Нелегал-2026». Полицейские, сотрудники ФСБ, Росгвардии и других ведомств проинспектировали строительные объекты, заведения общепита, сельскохозяйственные участки и жилые помещения.

Во время мероприятий специалисты зафиксировали 169 административных правонарушений, среди которых — 93 случая нарушения правил въезда или режима пребывания.

Сейчас оперативники проводят уголовно-процессуальные проверки по статьям о незаконной миграции и подделке документов.

— Суд уже принял 57 решений об административном выдворении иностранных граждан за пределы России, а также вынес 104 решения о полном запрете на въезд в страну, — рассказали в Донском главке.

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