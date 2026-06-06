Движение между Сосновым Бором и Петербургом временно остановлено

В ведомстве уточнили, что ограничения связаны с закрытием участка дороги в сторону Большой Ижоры, вследствие чего перевозки между Сосновым Бором и Санкт-Петербургом остановили.
Для пассажиров организованы альтернативные варианты проезда. Добраться до Санкт-Петербурга можно через Ломоносов: на пригородных электропоездах от станции Ораниенбаум, а также автобусным маршрутом № 403, следующим от Ломоносова до станции метро «Купчино».
В комитете отметили, что движение по указанному направлению будет восстановлено после снятия ограничений на дороге.