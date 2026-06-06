Движение между Сосновым Бором и Петербургом временно остановлено

Для пассажиров организованы альтернативные варианты проезда. Добраться до Санкт-Петербурга можно через Ломоносов: на пригородных электропоездах от станции Ораниенбаум, а также автобусным маршрутом № 403, следующим от Ломоносова до станции метро «Купчино».