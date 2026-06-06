Кронштадт открыли на въезд и выезд

По словам собеседника агентства, на данный момент ограничения сняты.
Ранее сообщалось, что город закрыли на въезд и выезд.
В связи с закрытием временно было приостановлено движение нескольких автобусных маршрутов.
Сегодня Санкт-Петербург и Ленобласть отразили одну из самых массированных атак украинских БПЛА.
Глава Петербурга Александр Беглов в связи с угрозой БПЛА просил петербуржцев оставаться дома и не выходить на улицу. Беспилотную опасность в городе отменили около 10 часов утра.
Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, над которой ПВО сбила 144 беспилотника, назвал атаку ВСУ беспрецедентной. По его словам, в ряде районов области зафиксировано падение обломков БПЛА. Пострадавших нет.