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Кронштадт открыли на въезд и выезд

Город Кронштадт в Санкт- Петербурге открыли на въезд и выезд. Об этом сообщили ТАСС в администрации Кронштадтского района.

По словам собеседника агентства, на данный момент ограничения сняты.

Ранее сообщалось, что город закрыли на въезд и выезд.

В связи с закрытием временно было приостановлено движение нескольких автобусных маршрутов.

Сегодня Санкт-Петербург и Ленобласть отразили одну из самых массированных атак украинских БПЛА.

Глава Петербурга Александр Беглов в связи с угрозой БПЛА просил петербуржцев оставаться дома и не выходить на улицу. Беспилотную опасность в городе отменили около 10 часов утра.

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, над которой ПВО сбила 144 беспилотника, назвал атаку ВСУ беспрецедентной. По его словам, в ряде районов области зафиксировано падение обломков БПЛА. Пострадавших нет.

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