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Подросток упал в Валегинский карьер под Нижним Тагилом

Показываем, как спасатели доставали школьника.

Источник: МБУ «Центр защиты населения»

Подросток упал в Валегинский карьер под Нижним Тагилом. Как сообщили в МБУ «Центр защиты населения», инцидент случился, когда группа школьников прогуливалась вдоль верхней кромки карьера.

— Компания ребят гуляла на верхней кромке Валегинского карьера. В какой-то момент один из мальчиков не удержался и сорвался вниз — он пролетел около 20 метров и получил травму, — сообщили в МБУ «Центр защиты населения».

Спасатели спустились за мальчиком, и поднял наверх, после чего передали бригаде скорой помощи.