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Трое руферов забрались на купол Троицкого Собора и повредили имущество храма

Ущерб от «скалолазов» составил почти 350 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда

Полиция разыскивает троих руферов, которые 30 мая забрались на купол Троицкого собора в Адмиралтейском районе. На следующий день в МВД обратился главный инженер: мужчина сообщил, что «скалолазы» повредили имущество храма. Предварительно, ущерб от их проникновения на территорию объекта оценили в 348 тысяч рублей.

— Руферы проникли в Собор Святой Живоначальной Троицы Лейб-Гвардии Измайловского полка в период с двух до пяти часов ночи 30 мая, — уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. — По факту происшествия возбудили уголовное дело по первой части статьи 243 УК РФ «Уничтожение или повреждение памятников культурного наследия». Троицу ищут, их личности устанавливаются.

Добавим, что руферам грозит штраф до трех миллионов рублей, либо обязательные и принудительные работы или лишение свободы на срок до трех лет.