Трое руферов забрались на купол Троицкого Собора и повредили имущество храма

Полиция разыскивает троих руферов, которые 30 мая забрались на купол Троицкого собора в Адмиралтейском районе. На следующий день в МВД обратился главный инженер: мужчина сообщил, что «скалолазы» повредили имущество храма. Предварительно, ущерб от их проникновения на территорию объекта оценили в 348 тысяч рублей.