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В Красноярском крае остаются затопленными три дачных дома

На реке Кан в Канске 6 июня уровень воды составил 325 сантиметров.

Источник: Комсомольская правда

На утро 6 июня в Красноярском крае остаются затопленными три дачи, 98 огородов и семь участков автомобильных дорог. В МЧС сообщили, что ситуация остается на контроле спасателей и регионального правительства.

Круглосуточный мониторинг паводковой обстановки продолжается. Так, на реке Кан в Канске уровень воды составил 325 сантиметров (опасная отметка — 370 сантиметров), а на Чулыме в Балахте — 458 сантиметров (опасная отметка — 473).

Ранее мы писали, что в ДНТ «Прибрежный» Березовского округа сгорели две теплицы, две хозяйственные постройки и сухая трава на общей площади четырех тысяч квадратных метров.

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