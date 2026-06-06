В Красноярском крае остаются затопленными три дачных дома

На утро 6 июня в Красноярском крае остаются затопленными три дачи, 98 огородов и семь участков автомобильных дорог. В МЧС сообщили, что ситуация остается на контроле спасателей и регионального правительства.
Круглосуточный мониторинг паводковой обстановки продолжается. Так, на реке Кан в Канске уровень воды составил 325 сантиметров (опасная отметка — 370 сантиметров), а на Чулыме в Балахте — 458 сантиметров (опасная отметка — 473).
Ранее мы писали, что в ДНТ «Прибрежный» Березовского округа сгорели две теплицы, две хозяйственные постройки и сухая трава на общей площади четырех тысяч квадратных метров.
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МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.Читать дальше