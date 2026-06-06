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Летевший в Петербург самолет сел в аэропорту в Хельсинки

Утром рейс вылетел из Суоми в Северную столицу России.

Источник: Комсомольская правда

Летевший в Петербург самолет вынужденно сел в аэропорту в Хельсинки. Об этом пишет финское издание Yle со ссылкой на данные береговой охраны Финского залива. Напомним, с 4 до 10 часов утра в Северной столице ограничивали работу Пулково — воздушная гавань не принимала и не отправляла рейсы из-за массированной атаки БПЛА по Петербургу и Ленобласти. В одном только 47-м регионе сбили 144 боевых беспилотника ВСУ. Поэтому часть самолетов, которых коснулись ограничения прямо во время полета, садились в других аэропортах.

— Утром 6 июня самолет, севший в Хельсинки-Вантаа, продолжил полет и, по данным береговой охраны, покинул воздушное пространство Финляндии, — уточнили в финском издании.

Добавим, что в Петербурге временно закрывали на въезд и выезд Кронштадт. Однако после 10:00 ограничения сняли. В Ленобласти продолжают тушить пожар на территории объекта Минобороны в Ломоносовском районе.

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