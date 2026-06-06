Два человека пострадали в ДТП с участием маршрутного автобуса в Челябинской области

Известно, что все произошло на первом километре дороги от железнодорожной станции Смолино в Полетаево через Бутаки.
Мужчина 1967 года рождения управлял автобусом ПАЗ, по предварительным данным, не выдержал безопасную дистанцию и совершил столкновение с двигавшимся впереди фронтальным погрузчиком.
В результате травмы получили пассажиры автобуса — женщины 1954 и 1982 годов рождения.
«В автобусе находилось пять пассажиров, которые продолжили движение на попутном транспорте», — прокомментировали в ГАИ.