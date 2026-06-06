Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Два человека пострадали в ДТП с участием маршрутного автобуса в Челябинской области

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия в Сосновском районе.

Источник: dostup1.ru

Известно, что все произошло на первом километре дороги от железнодорожной станции Смолино в Полетаево через Бутаки.

Мужчина 1967 года рождения управлял автобусом ПАЗ, по предварительным данным, не выдержал безопасную дистанцию и совершил столкновение с двигавшимся впереди фронтальным погрузчиком.

В результате травмы получили пассажиры автобуса — женщины 1954 и 1982 годов рождения.

«В автобусе находилось пять пассажиров, которые продолжили движение на попутном транспорте», — прокомментировали в ГАИ.