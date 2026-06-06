Нижегородский выпускник отдал аферистам деньги и золото родителей

Юноше в мессенджере пришли сообщения от незнакомцев, назвавшихся сотрудниками силовых ведомств и Росфинмониторинга. Аферисты напугали горожанина некой сомнительной операцией, которая якобы происходит с его счётом, и убедили выполнять все инструкции.