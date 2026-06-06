Нижегородский выпускник отдал аферистам деньги и золото родителей

Дистанционные злодеи обманули 18-летнего ученика одной из нижегородских школ. Об этом рассказала пресс-служба ГУ МВД России по региону.
Юноше в мессенджере пришли сообщения от незнакомцев, назвавшихся сотрудниками силовых ведомств и Росфинмониторинга. Аферисты напугали горожанина некой сомнительной операцией, которая якобы происходит с его счётом, и убедили выполнять все инструкции.
Доверчивый школьник собрал в рюкзак 2,5 млн рублей, кольца с бриллиантами, золотые цепочки и прочие ювелирные изделия, принадлежащие родителем. Сумку с драгоценностями и наличными парень отдал неизвестному мужчине.
«По признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество), следственным органом районного отдела полиции возбуждено уголовное дело», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.