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Нижегородский выпускник отдал аферистам деньги и золото родителей

Дистанционные злодеи обманули 18-летнего ученика одной из нижегородских школ.

Дистанционные злодеи обманули 18-летнего ученика одной из нижегородских школ. Об этом рассказала пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Юноше в мессенджере пришли сообщения от незнакомцев, назвавшихся сотрудниками силовых ведомств и Росфинмониторинга. Аферисты напугали горожанина некой сомнительной операцией, которая якобы происходит с его счётом, и убедили выполнять все инструкции.

Доверчивый школьник собрал в рюкзак 2,5 млн рублей, кольца с бриллиантами, золотые цепочки и прочие ювелирные изделия, принадлежащие родителем. Сумку с драгоценностями и наличными парень отдал неизвестному мужчине.

«По признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество), следственным органом районного отдела полиции возбуждено уголовное дело», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.