Житель Миасса лишился более 115 тыс. при заказе интим-услуг

Он рассказал, что нашел в интернете подходящий сайт и указал свой номер телефона, по которому с ним связался «сотрудник» интим-салона. Тот пояснил, что мужчина якобы забронировал трех женщин, и убедил перевести 38 тыс. рублей, а затем еще 77 тысяч в качестве оплаты за бронирование.
«На этом аферисты не остановились: с потерпевшим связался другой “сотрудник” салона и потребовал прислать еще 77 тыс. рублей», — сообщили в ГУ МВД региона.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ (Мошенничество).