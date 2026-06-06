Житель Миасса лишился более 115 тыс. при заказе интим-услуг

Он рассказал, что нашел в интернете подходящий сайт и указал свой номер телефона, по которому с ним связался «сотрудник» интим-салона. Тот пояснил, что мужчина якобы забронировал трех женщин, и убедил перевести 38 тыс. рублей, а затем еще 77 тысяч в качестве оплаты за бронирование.