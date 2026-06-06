Поиск Яндекса
Ричмонд
+18°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Житель Миасса лишился более 115 тыс. при заказе интим-услуг

Жертвой мошенничества стал 51-летний мужчина.

Источник: dostup1.ru

Он рассказал, что нашел в интернете подходящий сайт и указал свой номер телефона, по которому с ним связался «сотрудник» интим-салона. Тот пояснил, что мужчина якобы забронировал трех женщин, и убедил перевести 38 тыс. рублей, а затем еще 77 тысяч в качестве оплаты за бронирование.

«На этом аферисты не остановились: с потерпевшим связался другой “сотрудник” салона и потребовал прислать еще 77 тыс. рублей», — сообщили в ГУ МВД региона.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ (Мошенничество).