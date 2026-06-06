Мужчина с 70% ожогов попал в больницу после пожара из-за окурка

В Зеленодольске из-за непотушенной сигареты загорелся балкон в пятиэтажном доме на улице Гоголя. Огонь быстро перекинулся на вещи и охватил 10 квадратных метров.
Прибывшие пожарные оперативно потушили возгорание и спасли 88-летнего мужчину. С 70 процентами ожогов тела второй и третьей степени его госпитализировали в Зеленодольскую ЦРБ. За его жизнь борются врачи.
В МЧС напоминают: непотушенный окурок — одна из частых причин пожаров в жилых домах. Жителей призывают к максимальной осторожности и внимательности.
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