В Сарове 60-летняя женщина перевела 1,8 млн на неизвестные счета

Женщине пришло сообщение якобы от Госуслуг, где говорилось о незаконном доступе к её персональным данным. Встревоженная дама набрала прикреплённый номер «техподдержки» и ещё крепче увязла в сетях мошенников. Горожанку напугали тем, что от её имени оформлена генеральная доверенность на неких лиц, и убедили точно следовать инструкциям.