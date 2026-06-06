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В Сарове 60-летняя женщина перевела 1,8 млн на неизвестные счета

Очередной жертвой дистанционных мошенников стала 60-летняя жительница Сарова.

Очередной жертвой дистанционных мошенников стала 60-летняя жительница Сарова. Об этом рассказала пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

Женщине пришло сообщение якобы от Госуслуг, где говорилось о незаконном доступе к её персональным данным. Встревоженная дама набрала прикреплённый номер «техподдержки» и ещё крепче увязла в сетях мошенников. Горожанку напугали тем, что от её имени оформлена генеральная доверенность на неких лиц, и убедили точно следовать инструкциям.

Доверчивая женщина за четыре дня сняла 1,8 млн рублей и перевела свои сбережения на указанные счета.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Сотрудниками полиции проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление и задержание лиц, причастных к совершению данного преступления. Им может быть назначено до 10 лет», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.