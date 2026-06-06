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Ребенок пострадал при столкновении гидроциклов на реке в Краснодаре

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн — РИА Новости Крым. Восьмилетний ребенок пострадал при столкновении двух гидроциклов на реке Кубань в Краснодаре. Как сообщает пресс-служба Следкома РФ, дело взял на контроль глава российского Следствия Александр Бастрыкин.

Источник: РИА "Новости"

«В мае текущего года в акватории реки Кубань в городе Краснодаре произошло столкновение двух гидроциклов, в результате чего травмы получил восьмилетний пассажир одного из транспортных средств. Пострадавший госпитализирован», — проинформировали в ведомстве.

По данному факту была открыта процессуальная проверка. Кубанским следователям предстоит доложить о ее результатах и установленных обстоятельствах Председателю Следственного комитета Российской Федерации Александру Бастрыкину. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

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