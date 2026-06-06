Ребенок пострадал при столкновении гидроциклов на реке в Краснодаре

«В мае текущего года в акватории реки Кубань в городе Краснодаре произошло столкновение двух гидроциклов, в результате чего травмы получил восьмилетний пассажир одного из транспортных средств. Пострадавший госпитализирован», — проинформировали в ведомстве.
По данному факту была открыта процессуальная проверка. Кубанским следователям предстоит доложить о ее результатах и установленных обстоятельствах Председателю Следственного комитета Российской Федерации Александру Бастрыкину. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.