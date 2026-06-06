В Ростове мужчина с ножом украл из кафе колонку

В Ворошиловском районе Ростова местная жительница сообщила полиции о том, что в кафе ворвался незнакомец, вооруженный канцелярским ножом. Угрожая персоналу и посетителям общепита, мужчина схватил колонку, которая стоила пять тысяч рублей, после чего убежал.