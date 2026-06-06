В Ростовской области во время тест-драйва лодки утонул мужчина

По данным ведомства, местный житель решил обкатать надувную лодку с новым мотором на реке Маныч. В процессе движения дончанин не справился с управлением и упал в воду. К сожалению, добраться до берега он так и не смог. Через два дня его тело нашли спасатели. Сейчас по факту случившегося проходит проверка.