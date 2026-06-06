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В Ростовской области во время тест-драйва лодки утонул мужчина

Под Ростовом спасатели достали из реки Маныч тело 38-летнего мужчины.

Источник: Комсомольская правда

В Сальском районе Ростовской области в селе Екатериновка случилась трагедия. Об этом рассказали в региональном МЧС.

По данным ведомства, местный житель решил обкатать надувную лодку с новым мотором на реке Маныч. В процессе движения дончанин не справился с управлением и упал в воду. К сожалению, добраться до берега он так и не смог. Через два дня его тело нашли спасатели. Сейчас по факту случившегося проходит проверка.

Ранее «Комсомольская правда — Ростов-на-Дону» сообщала о том, что в Красном Сулине Ростовской области завершились четырехдневные поиски сорокатрехлетнего местного жителя. Как оказалось, он утонул. Трагедия произошла на реке Гнилуша в районе местного парка.

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В Ростовской области спасатели достали из реки тело мужчины.

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