Три человека пострадали при атаке ВСУ на Петербург

Медики оценили их состояние как легкое, пострадавшие выписаны домой. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.
«Произошедшая ранним утром атака украинских нацистов в воздушном пространстве над Санкт Петербургом отбита. Российской ПВО удалось не допустить причинения ущерба. Состояние троих пострадавших оценивается как легкое, они выписаны домой», — говорится в сообщении.
Как уточнили в пресс-службе, оперативный штаб под руководством губернатора Александра Беглова координирует работу городских служб и межведомственное взаимодействие с силовым блоком.