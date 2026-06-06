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Три человека пострадали при атаке ВСУ на Петербург

Три человека пострадали в результате утренней атаки беспилотных летательных аппаратов в Санкт-Петербурге.

Источник: РИА "Новости"

Медики оценили их состояние как легкое, пострадавшие выписаны домой. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

«Произошедшая ранним утром атака украинских нацистов в воздушном пространстве над Санкт Петербургом отбита. Российской ПВО удалось не допустить причинения ущерба. Состояние троих пострадавших оценивается как легкое, они выписаны домой», — говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, оперативный штаб под руководством губернатора Александра Беглова координирует работу городских служб и межведомственное взаимодействие с силовым блоком.

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