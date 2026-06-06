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ВСУ потеряли свыше 280 боевиков в зоне действий «Центра» за сутки

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Подразделения группировки «Центр», заняв более выгодные позиции, уничтожили свыше 280 военных ВСУ, шесть боевых бронированных машин, два орудия полевой артиллерии, включая самоходную артиллерийскую установку Paladin производства США, сообщило в субботу Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения группировки войск “Центр” улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, егерской, аэромобильной, штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ, трех бригад морской пехоты и пяти бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Райское, Белозерское, Сергеевка, Доброполье, Матяшево Донецкой Народной Республики и Ивановка Днепропетровской области», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что потери украинских вооруженных формирований составили свыше 280-ти военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, 10 автомобилей и два орудия полевой артиллерии, включая 155 мм самоходную артиллерийскую установку Paladin производства США.

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