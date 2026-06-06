ВСУ потеряли свыше 280 боевиков в зоне действий «Центра» за сутки

«Подразделения группировки войск “Центр” улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, егерской, аэромобильной, штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ, трех бригад морской пехоты и пяти бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Райское, Белозерское, Сергеевка, Доброполье, Матяшево Донецкой Народной Республики и Ивановка Днепропетровской области», — говорится в сообщении ведомства.