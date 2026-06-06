Полиция в Анапе поймала 38 нелегальных иностранцев из стран ближнего зарубежья

«При проверке документов выяснилось, что 20 из них находятся в России незаконно, 7 осуществляют незаконную трудовую деятельность, 11 нарушили правила въезда на территорию России. В отношении каждого из них составлены протоколы об административном правонарушении. Нелегальных иностранцев ожидает выплата штрафа и выдворение за пределы страны», — отмечается в релизе.