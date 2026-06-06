Фестиваль «Паруса Кронштадта» завершили досрочно

Стало известно, что фестиваль «Паруса Кронштадта» в «Острове фортов» досрочно закончили. Как сообщает «Петербургский дневник», праздник должен был проходить с 4 по 7 июня.
Финальные дни фестиваля — 6 и 7 июня — были отменены организаторами из-за обстановки в Кронштадте.
Напомним, что ночью и утром 6 июня Петербург и Ленобласть подверглись массированной атаке БПЛА. Силами ПВО было сбито 144 беспилотника. Въезд в Кронштадт некоторое время был закрыт, но после отбоя воздушной опасности остров снова открыли для посещения.
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