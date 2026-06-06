В Ленобласти загорелся объект Минобороны

В Ленинградской области, на территории объекта Министерства обороны России произошло возгорание. О данном инциденте 6 июня сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.
Как заявил глава области, на месте происшествия зафиксирован пожар, обстоятельства его возникновения устанавливаются. В связи с ситуацией местными властями было принято решение о частичной эвакуации граждан из домов, находящихся в непосредственной близости от зоны потенциальной угрозы.
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