Португалец пытался ввезти в Беларусь наркотики — его задержали

Для пересечения границы мужчина выбрал зеленый коридор, заявив, что никаких запрещенных или ограниченных для перемещения товаров при себе не имеет. Однако служебная собака указала на иностранца в зале таможенного оформления. Но и после этого иностранец продолжал отрицать наличие у него запрещенных.