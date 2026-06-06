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Португалец пытался ввезти в Беларусь наркотики — его задержали

МИНСК, 6 июн — Sputnik. Брестские таможенники задержали гражданина Португалии за попытку ввезти в Беларуси наркотики, сообщили в официальном Telegram-канале Таможенного комитета республики.

Источник: Sputnik.by

37-летний португалец следовал через пункт пропуска «Брест» на границе с Польшей в качестве пассажира рейсового автобуса.

Для пересечения границы мужчина выбрал зеленый коридор, заявив, что никаких запрещенных или ограниченных для перемещения товаров при себе не имеет. Однако служебная собака указала на иностранца в зале таможенного оформления. Но и после этого иностранец продолжал отрицать наличие у него запрещенных.

«При досмотре личных вещей мужчины, в рюкзаке и чемодане обнаружены две вскрытые пачки сигарет с веществом подозрительного происхождения», — говорится в сообщении.

На проверку были отправлены 40 сигарет, в 20 из них был обнаружен гашиш, еще в двух — марихуана.

Брестская таможня возбудила уголовное дело. Португальцу грозит до 10 лет лишения свободы. Мужчину заключили под стражу.

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