Португалец пытался ввезти в Беларусь наркотики — его задержали

37-летний португалец следовал через пункт пропуска «Брест» на границе с Польшей в качестве пассажира рейсового автобуса.
Для пересечения границы мужчина выбрал зеленый коридор, заявив, что никаких запрещенных или ограниченных для перемещения товаров при себе не имеет. Однако служебная собака указала на иностранца в зале таможенного оформления. Но и после этого иностранец продолжал отрицать наличие у него запрещенных.
«При досмотре личных вещей мужчины, в рюкзаке и чемодане обнаружены две вскрытые пачки сигарет с веществом подозрительного происхождения», — говорится в сообщении.
На проверку были отправлены 40 сигарет, в 20 из них был обнаружен гашиш, еще в двух — марихуана.
Брестская таможня возбудила уголовное дело. Португальцу грозит до 10 лет лишения свободы. Мужчину заключили под стражу.