В Нижнем Новгороде школьник передал мошенникам 2,5 млн и драгоценности

В Нижнем Новгороде 18-летний школьник, введенный в заблуждение звонками от мошенников, выдававших себя за сотрудников Росфинмониторинга и ФСБ, передал им крупную сумму денег — 2,5 миллиона рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.
«Поддавшись обману, школьник сложил в рюкзак денежные средства в размере 2 500 000 рублей и золотые ювелирные изделия родителей, среди которых кольца с бриллиантами, цепочки с подвесками и браслет. Впоследствии он передал рюкзак неизвестному мужчине недалеко от дома», — говорится в сообщении ведомства.
По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.
Полиция призывает родителей проводить профилактические беседы с детьми о безопасности в интернете и общении с незнакомцами.