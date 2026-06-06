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В Нижнем Новгороде школьник передал мошенникам 2,5 млн и драгоценности

В Нижнем Новгороде 18-летний школьник, введенный в заблуждение звонками от мошенников, выдававших себя за сотрудников Росфинмониторинга и ФСБ, передал им крупную сумму денег — 2,5 миллиона рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

В Нижнем Новгороде 18-летний школьник, введенный в заблуждение звонками от мошенников, выдававших себя за сотрудников Росфинмониторинга и ФСБ, передал им крупную сумму денег — 2,5 миллиона рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

«Поддавшись обману, школьник сложил в рюкзак денежные средства в размере 2 500 000 рублей и золотые ювелирные изделия родителей, среди которых кольца с бриллиантами, цепочки с подвесками и браслет. Впоследствии он передал рюкзак неизвестному мужчине недалеко от дома», — говорится в сообщении ведомства.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

Полиция призывает родителей проводить профилактические беседы с детьми о безопасности в интернете и общении с незнакомцами.