В Нижнем Новгороде школьник передал мошенникам 2,5 млн и драгоценности

«Поддавшись обману, школьник сложил в рюкзак денежные средства в размере 2 500 000 рублей и золотые ювелирные изделия родителей, среди которых кольца с бриллиантами, цепочки с подвесками и браслет. Впоследствии он передал рюкзак неизвестному мужчине недалеко от дома», — говорится в сообщении ведомства.