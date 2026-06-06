Псевдоломбард обманывал клиентов под Волгоградом

В Волгоградской области специалисты Банк России выявили деятельность нелегального кредитора, который работал под видом услуг хранения вещей и выдачи займов под залог имущества.
По данным Банк России, индивидуальный предприниматель скупал вещи, маскируя операции под хранение. Организация не имела статуса ломбарда и не была включена в государственный реестр. В результате клиенты рисковали потерять имущество из-за подмены договоров займа соглашениями комиссии или купли-продажи.
«Договоры займа подменяются соглашениями комиссии или купли-продажи, из-за чего человек легко может потерять заложенное имущество», — пояснил Илья Морозов, заместитель управляющего отделения Банка.
Волгоградцам рекомендуют проверять организации перед оформлением займов. Если компания не состоит в реестре ломбардов Банк России, высок риск мошенничества.
Ранее сообщалось, как волгоградец оплатил чужой картой свои покупки.