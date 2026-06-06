Псевдоломбард обманывал клиентов под Волгоградом

По данным Банк России, индивидуальный предприниматель скупал вещи, маскируя операции под хранение. Организация не имела статуса ломбарда и не была включена в государственный реестр. В результате клиенты рисковали потерять имущество из-за подмены договоров займа соглашениями комиссии или купли-продажи.