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Псевдоломбард обманывал клиентов под Волгоградом

Черного кредитора выявили специалисты Банка России.

В Волгоградской области специалисты Банк России выявили деятельность нелегального кредитора, который работал под видом услуг хранения вещей и выдачи займов под залог имущества.

По данным Банк России, индивидуальный предприниматель скупал вещи, маскируя операции под хранение. Организация не имела статуса ломбарда и не была включена в государственный реестр. В результате клиенты рисковали потерять имущество из-за подмены договоров займа соглашениями комиссии или купли-продажи.

«Договоры займа подменяются соглашениями комиссии или купли-продажи, из-за чего человек легко может потерять заложенное имущество», — пояснил Илья Морозов, заместитель управляющего отделения Банка.

Волгоградцам рекомендуют проверять организации перед оформлением займов. Если компания не состоит в реестре ломбардов Банк России, высок риск мошенничества.

Ранее сообщалось, как волгоградец оплатил чужой картой свои покупки.