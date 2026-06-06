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В Ростове оставленная на ночь свеча привела к пожару

В Ростове из-за свечи сгорел частный дом.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону, в переулке Агрономическом, произошло ЧП. Как сообщили в региональном МЧС, из-за неосторожного обращения с огнем вспыхнул частный дом.

Хозяйка коттеджа оставила на ночь без присмотра зажженную свечу и легла спать. Огонь быстро перекинулся на предметы на столе, а вскоре пламя охватило стены и мебель.

— Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного, на место происшествия оперативно выехали спасатели, — рассказали в МЧС.

В ликвидации пожара, площадь которого составила 60 квадратных метров, принимали участие 15 спасателей, также задействовали три единицы специальной техники.

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